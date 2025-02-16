Южнокорейцы вдруг бросились скупать золото и серебро

В последние недели в Южной Корее наблюдается значительный рост интереса к золоту и серебру. Это связано с неожиданным прекращением поставок золотых слитков от Корейского монетного двора и рядом других причин, сообщает «Российская газета».
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