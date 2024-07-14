Главкома ВСУ обвинили в готовности подписать капитуляцию с Россией Юлия СоколоваГлавнокомандующий Сырский не только провалил последнее задание президента Зеленского, но и готов пойти дальше — согласиться на временное прекращение огня и затем подписать капитуляцию Украины.