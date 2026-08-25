Алтайским продавцам, пострадавшим от атак БПЛА на Wildberries, помогут льготными займами

Условия кредитования будут зависеть от наличия обеспечения Предприниматели Алтайского края, которые торгуют через Wildberries и понесли убытки из-за атак украинских беспилотников на логистические объекты маркетплейса, смогут воспользоваться льготным финансированием.
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