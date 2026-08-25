Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Алтайским продавцам, пострадавшим от атак БПЛА на Wildberries, помогут льготными займами

Алтайским продавцам, пострадавшим от атак БПЛА на Wildberries, помогут льготными займами

Условия кредитования будут зависеть от наличия обеспечения Предприниматели Алтайского края, которые торгуют через Wildberries и понесли убытки из-за атак украинских беспилотников на логистические объекты маркетплейса, смогут воспользоваться льготным финансированием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии