ФАС готовит меры по сдерживанию цен на топливо

Топливное ценообразование переходит под контроль государства.В соответствии с приказом, который подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), будет принят ряд мер по сдерживанию цен на моторное топливо, среди них исключение поставщиков из процесса формирования стоимости бензина и дизеля.