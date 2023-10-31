Минобороны России: США продолжают программу по созданию биологического оружия

В Соединенных Штатах продолжают программу по созданию биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.