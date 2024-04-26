Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов отреагировал на просьбу предпринимателя о расширении границы зоны ЧС

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской области обратилась ИП Б. с просьбой в рамках полномочий бизнес-омбудсмена содействовать включению улицы Беляевской областного центра, на которой находились затопленные паводковыми водами склады предпринимателя, в зону чрезвычайной ситуации.