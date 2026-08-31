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Пятый канал

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Вставать в обед больше нельзя: как перестроить режим сна школьника после каникул

Вставать в обед больше нельзя: как перестроить режим сна школьника после каникул

За летние каникулы школьник может привыкнуть ложиться далеко за полночь и просыпаться ближе к обеду. С началом учебного года такой график перестает подходить: утром нужно вставать раньше, а вечером ребенок еще не чувствует сонливости в привычное для школы время.

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