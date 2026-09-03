Национальная Медиа Группа приобретает контрольную долю в ИД «Комсомольская правда»

МИЦ «Известия», один из ключевых активов Национальной Медиа Группы (НМГ), стал владельцем контрольной доли Издательского дома «Комсомольская правда».
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