НАТО готовит провокацию в Крыму ко дню рождения Путина? Первые самолёты-разведчики уже в небе

Под Крым стягивается авиация стран НАТО - первые самолёты-разведчики уже в небе. Аналитики предположили, что альянс готовит новую военную провокацию на полуострове ко дню рождения президента России Владимира Путина.
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