Выставка ´Волшебница, Осень´.

С наступлением осени традиционно в нашем детском саду проводится выставка совместного творчества детей и родителей ´Волшебница, Осень!´Изготовление поделок из природного материала - занятие невероятно интересное и увлекательное.
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