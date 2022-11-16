Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под кликухой "Noimd" укрожопая падаль,спящий агент СБУ.Спросонья разгоняет слухи из стен СБУ.Центр столицы киш...

NASA запустило к Луне самую мощную ракету в истории. В рамках миссии на спутнике собираются создать постоянную базу

В среду, 16 ноября, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно запустило ракету Space Launch System с беспилотным космическим аппаратом Orion к Луне в рамках миссии Artemis, передает gordonua.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх