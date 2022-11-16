NASA запустило к Луне самую мощную ракету в истории. В рамках миссии на спутнике собираются создать постоянную базу

В среду, 16 ноября, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно запустило ракету Space Launch System с беспилотным космическим аппаратом Orion к Луне в рамках миссии Artemis, передает gordonua.
В среду, 16 ноября, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно запустило ракету Space Launch System с беспилотным космическим аппаратом Orion к Луне в рамках миссии Artemis, передает gordonua.
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