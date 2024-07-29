Пострадавшие в «Крокусе» подали иск к страховой компании для получения выплат. Документ оставили без движения

Суд Москвы оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху» Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективное исковое заявление пострадавших и родственников погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах».