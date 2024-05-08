Сотрудники ЗАО «Калининское» поздравили ветеранов с Днем Победы

В преддверии Дня Победы одно из крупнейших предприятий Верхневолжья ЗАО «Калининское» встречало в гостях тех, кто боролся с фашизмом – на полях сражений и в тылу, видел ужасы страшной войны детскими глазами, тяжелым трудом восстанавливал страну.
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