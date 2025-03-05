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salekhard.online

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Северяне могут подключить Единую карту жителя региона «Морошка» в любом ямальском офисе Сбера

Северяне могут подключить Единую карту жителя региона «Морошка» в любом ямальском офисе Сбера

Для этого достаточно иметь действующую карту «Мир» или оформить новую. Процедура подключения максимально упрощена: клиенту нужно лишь отсканировать QR-код на устройстве банковского сотрудника, который поможет пройти все этапы регистрации.

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