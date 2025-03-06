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pisec

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Темная материя

Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон) преподает физику в колледже. Работа не доставляет ему особого удовольствия: у студентов Джейсон не пользуется популярностью, и им совершенно до фонаря, жив или мертв кот Шредингера, а также почему если летишь со скоростью выше скорости света, то твоя масса увеличивается.

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