Артета намеренно усложнял предсезонку "Арсенала" для готовности игроков к трудностям

Артета рассказал, что специально изменял привычный распорядок: задерживал приезд команды на матч, менял маршруты и время приёма пищи, делал раздевалку жарче и сокращал количество массажных столов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кирилл Дмитриев п...
- Великобритания и ...
- СТ Великобритания, Ф...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым