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Регионы России

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Артета намеренно усложнял предсезонку "Арсенала" для готовности игроков к трудностям

Артета намеренно усложнял предсезонку "Арсенала" для готовности игроков к трудностям

Артета рассказал, что специально изменял привычный распорядок: задерживал приезд команды на матч, менял маршруты и время приёма пищи, делал раздевалку жарче и сокращал количество массажных столов.

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