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«Как только люди уедут, планируем повторную дезинсекцию». Директор гостиницы «Волга» о том, что фигуристы жаловались на тараканов

В Самаре проходит пятый этап Гран-при России «Волжский пируэт».  Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили.

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