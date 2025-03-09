Как я встретила мужчину мечты: психолог поделилась техникой, которая исполняет желания

Техника гештальт-терапевта: как жить мечтой так, чтобы воплотить ее в реальность Почему некоторые мечты реализуются, а другие так и остаются несбыточными? Гештальт-терапевт Анастасия Варламова убедилась на личном опыте: чтобы получить то, чего хочешь, важно научиться жить так, словно это уже стало реальностью.
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