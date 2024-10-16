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Закон, порядок, государство

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Жительница Башкортостана чуть не стала жертвой телефонных аферистов

В полицию с заявлением о попытке совершения хищения денежных средств обратилась жительница Уфы. Она сообщила, что мошенники обманным путем пытались заполучить ее денежные накопления в размере 850 тысяч рублей.

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