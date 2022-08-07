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Тэхен написал публичный пост Чонгуку: «Невинный? Да он обезумел!»

Тэхен написал публичный пост Чонгуку: «Невинный? Да он обезумел!»

Тэхен (Taehyung) снова был замешан в интернет-сплетнях о любовных приключениях. Поговаривают, что айдол нашел себе нового бойфренда, который сменил балийца Алвина (Alvin) и всеми любимого Чонгука (Jungkook).

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