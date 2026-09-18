Инфекционист опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту

Владислав Жемчугов напомнил, что после приезда из-за границы россиян ждет всплеск болезней, так что стоит заранее проверить организм, а при тревожных симптомах — сдать специальные тесты.
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