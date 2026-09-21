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Царьград

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В Химках сократили интервалы автобусов после отмены 3 маршрутов

В Химках сократили интервалы автобусов после отмены 3 маршрутов

Власти Химок после отмены маршрутов 982, 946к и 986к усилили работу действующего транспорта: с 12 сентября на направления 357 и 1443 вышли дополнительные машины, а с 21 сентября на маршруте 357 сократились интервалы движения в будни и выходные.

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