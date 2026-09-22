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Авторадио

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ЕС договорился продлить часть санкций сразу на три года

Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против России сразу на три года. Как пишет Reuters, раньше такие ограничения пересматривали каждые шесть месяцев.

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