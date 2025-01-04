Самая европейская Африка: каким отдыхом привлекает Маврикий

Расположенный в Индийском океане остров Маврикий в 2024 году показал феноменальный прирост турпотока из России: по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по итогам января–августа, по сравнению с 2023 годом, он вырос более чем на 119%.
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