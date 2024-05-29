«В такую погоду нельзя без шапочки»: как реагировать на непрошеные советы

Психолог Анастасия Рубцова написала для проекта Дети Mail.ru инструкцию о том, как реагировать на бестактные вопросы и непрошеные советы окружающих (которые так часто дают мамам маленьких детей!) И рассказала, почему они порой так нас задевают.
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