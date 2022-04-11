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«Тобол» не проигрывал в КПЛ почти год. Серию оборвал «Ордабасы»

«Тобол» на выезде проиграл «Ордабасы» (1:3) в 5-м туре КПЛ. Ранее команда Александра Москаленко не проигрывала в чемпионате на протяжении 15 матчей кряду.

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