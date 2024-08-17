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Калужские новости

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Калужская и Калининградская области заключили соглашение о сотрудничестве

Калужская и Калининградская области заключили соглашение о сотрудничестве

Владислав Шапша прибыл в Калининградскую область, где с главой этого региона Алексеем Беспрозванных подписал соглашение о сотрудничестве областейВладислав Шапша прибыл в Калининградскую область, где с главой этого региона Алексеем Беспрозванных подписал соглашение о сотрудничестве областей.

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