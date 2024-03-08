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Спички - не игрушка

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Алла Пугачева возмутила россиян словами о том, что нормальные люди не вернутся в Россию

Алла Пугачева возмутила россиян словами о том, что нормальные люди не вернутся в Россию

Алла Пугачева вызвала народный гнев новым заявлением. Записав оскорбительное видео в адрес Стаса Михайлова, певица сказала то, что буквально взбесило россиян.

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