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Общественная служба новостей

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«Ъ»: Россия начала поставлять флагманскую нефть Urals в Венесуэлу

«Ъ»: Россия начала поставлять флагманскую нефть Urals в Венесуэлу

Российские экспортеры начали поставки флагманской нефти Urals в Венесуэлу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Непонятно.... &quot;Идти в лес со своими дровами...&quot;. &quot;Высокая&quot; политика, однако.... Венесуэле своей нефти девать некуда, решила еще у нас прикупить... Видимо России надо  за бананы и прочие тропические фрукты чем то платить - решили нефтью, ведь долларов маловато.... Удивительно, что Мадуро на это согласился...
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