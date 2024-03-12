«Ъ»: Россия начала поставлять флагманскую нефть Urals в Венесуэлу

ЮВ

Юрий Во

Непонятно.... "Идти в лес со своими дровами...". "Высокая" политика, однако.... Венесуэле своей нефти девать некуда, решила еще у нас прикупить... Видимо России надо за бананы и прочие тропические фрукты чем то платить - решили нефтью, ведь долларов маловато.... Удивительно, что Мадуро на это согласился...