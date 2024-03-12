Российские экспортеры начали поставки флагманской нефти Urals в Венесуэлу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.
«Ъ»: Россия начала поставлять флагманскую нефть Urals в Венесуэлу
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Непонятно.... "Идти в лес со своими дровами...". "Высокая" политика, однако.... Венесуэле своей нефти девать некуда, решила еще у нас прикупить... Видимо России надо за бананы и прочие тропические фрукты чем то платить - решили нефтью, ведь долларов маловато.... Удивительно, что Мадуро на это согласился...
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