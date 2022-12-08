Телеведущая Ксения Бородина заступилась за беременную Орлову, которую Довлатова обвинила во лжи

Она отметила, что Алла Довлатова во всем видит ложь, потому что сама много врет. Фото: Ксения Бородина/ Telegram Телеведущая Ксения Бородина заступилась за свою беременную подругу Ольгу Орлову, которую радиоведущая Алла Довлатова обвинила во лжи.