Телеведущая Ксения Бородина заступилась за беременную Орлову, которую Довлатова обвинила во лжи

Она отметила, что Алла Довлатова во всем видит ложь, потому что сама много врет. Фото: Ксения Бородина/ Telegram Телеведущая Ксения Бородина заступилась за свою беременную подругу Ольгу Орлову, которую радиоведущая Алла Довлатова обвинила во лжи.
Она отметила, что Алла Довлатова во всем видит ложь, потому что сама много врет. Фото: Ксения Бородина/ Telegram Телеведущая Ксения Бородина заступилась за свою беременную подругу Ольгу Орлову, которую радиоведущая Алла Довлатова обвинила во лжи.
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