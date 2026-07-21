В Калуге за неделю обновили разметку более чем на 80 пешеходных переходах

В Калуге продолжают обновлять дорожную разметку. Как рассказали в управлении городского хозяйства, за минувшую неделю специалисты нанесли и восстановили обозначения на пешеходных переходов в разных районах: ул.
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