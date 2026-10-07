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Дню Учителя Посвящается. Любовь и Свет Ирины Винер

Дню Учителя Посвящается. Любовь и Свет Ирины Винер

«Любовь и свет» —  масштабный гала-концерт, который прошёл 4 октября 2026 года во Дворце Ирины Винер и был приурочен ко Дню учителя.

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