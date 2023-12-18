Два бойца в Клещеевке взяли в плен солдат ВСУ, а бои под Авдеевкой разворачиваются по знакомому сценарию: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 декабря 2023 года Юлия Соколова32-я отдельная механизированная бригада ВСУ, серьезно пострадавшая в Харьковской области, сейчас проходит стадию переформирования.