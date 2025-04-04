Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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«Белоусов не будет жалеть ракет». После такого удара Украина погаснет — Путин решил закончить СВО по-жесткому?

«Белоусов не будет жалеть ракет». После такого удара Украина погаснет — Путин решил закончить СВО по-жесткому?

NEWS.ru Автор: Валентин Меликов В Кремле приняли решение уничтожить энергетику киевского режима наверняка и закончить СВО по-жесткому, утверждают инсайдеры.

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Комментарии
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леонид рыбаков
а логистику  за одно --откуда все завозят может уже пора и давно А партизанские рейды по уничтожению мостов в приграничных регионах с поляками .румынами.словаками . Ведь эти территории не нам восстанавливать --значит по их принципу и даже школы ночами уничтожать --по другому бывшие и настоящие нацики не поймут .звери уважают только силу и потерю имущества .Израиль с прибором на весь мир ложил что про них говорят --врага надо уничтожать в его логове -(западная украина )- страх должен остаться как у турков ---на всегда .
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4 час.
vagas Karlito
Старо предание и верится с трудом! Выдавать желаемое за действительное  у нас умеют! Отвечать  то не нужно будет! Ибо удары несомненно будут ,но те-ли о которых речь!) Уж оскомина от угроз подобных! Тем более непонятно ,-  правда или нет!
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4 час.
Владимир Елкин
Было бы неплохо, но....Путин не рискнет!
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29 мин.
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