«Белоусов не будет жалеть ракет». После такого удара Украина погаснет — Путин решил закончить СВО по-жесткому?

леонид рыбаков

а логистику за одно --откуда все завозят может уже пора и давно А партизанские рейды по уничтожению мостов в приграничных регионах с поляками .румынами.словаками . Ведь эти территории не нам восстанавливать --значит по их принципу и даже школы ночами уничтожать --по другому бывшие и настоящие нацики не поймут .звери уважают только силу и потерю имущества .Израиль с прибором на весь мир ложил что про них говорят --врага надо уничтожать в его логове -(западная украина )- страх должен остаться как у турков ---на всегда .