Волгоградский филиал станет опорным пунктом по внедрению агродронов. ФГБУ «Россельхозцентр» по поручению Минсельхоза России разрабатывает программу внедрения агродронов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Волгоградский филиал станет опорным пунктом по внедрению агродронов. ФГБУ «Россельхозцентр» по поручению Минсельхоза России разрабатывает программу внедрения агродронов.