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Царьград

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Начальника Госстройнадзора Минобороны Юрия Кожевникова арестовали за взятку

Начальника Госстройнадзора Минобороны Юрия Кожевникова арестовали за взятку

Савеловский районный суд Москвы арестовал Юрия Кожевникова, начальника управления Государственного строительного надзора Минобороны РФ, по обвинению в получении взятки.

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