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В Ярославской области продолжается акция «Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Рыбинское»проводят мониторинг готовности к началу учебного года детей и подростков.

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