Kamikaze Drone Slams Into Crowded Russian Black Sea Beach, Killing 3 The Russia-Ukraine war has dangerously spilled over into the Black Sea, with cargo ships, tankers, and oil and gas infrastructure being targeted by both sides.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии