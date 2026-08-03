Zero Hedge
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Zero Hedge

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Kamikaze Drone Slams Into Crowded Russian Black Sea Beach, Killing 3

Kamikaze Drone Slams Into Crowded Russian Black Sea Beach, Killing 3

Kamikaze Drone Slams Into Crowded Russian Black Sea Beach, Killing 3 The Russia-Ukraine war has dangerously spilled over into the Black Sea, with cargo ships, tankers, and oil and gas infrastructure being targeted by both sides.

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