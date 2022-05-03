Стеклянный, деревянный, церковный и кровавый. Гид по самым необычным железнодорожным вагонам на сети РЖД

Привычным подвижным составом современных пассажиров уже не удивить. Поэтому железнодорожные перевозчики вынуждены экспериментировать с вагонами — как с точки зрения интерьера, так и экстерьера.
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