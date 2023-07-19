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Пилипчук покинул словенский «Целе» спустя год после назначения

Роман Пилипчук покинул пост главного тренера «Целе». 56-летний специалист проработал в словенском клубе один год, проведя 41 матч (23 победы, 10 ничьих и 8 поражений).

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