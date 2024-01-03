Дерматолог дала советы по уходу за кожей лица в новогодние праздники

Переедание, недосыпание и употребление алкоголя в новогодние праздники могут навредить коже. Врач-дерматолог Юлия Галлямова 3 января в интервью радио Sputnik уточнила, о каких изменениях идет речь и как их предотвратить.
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