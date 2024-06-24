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Окказионализмы - как породить новое слово

Окказионализмы - как породить новое слово

﻿﻿Иногда хочется что-то описать, выразить свои мысли и эмоции, но не можешь найти нужных слов, и ты, включив воображение, придумываешь какой-нибудь «придурок» и остаешься очень любящим себя удовлетворить.

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