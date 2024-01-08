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В Госдуме отчитали полицейского за насмешку над избитой детьми мигрантов девочкой

В Госдуме отчитали полицейского за насмешку над избитой детьми мигрантов девочкой

Депутат Государственной Думы РФ Анастасия Удальцова дала оценку пренебрежительному комментарию полковника полиции из Нижнего Тагила в Сети под новостью об избиении 11-летней девочки детьми из мигрантской семьи.

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Комментарии
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pobeditel Терещенко
ОХ какое строгое наказание отчитали полицейского, даже в угол не поставили.
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2 час.
Элеонора Коган
Да, уж, как строго.
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2 час.
pobeditel Терещенко
Видно долго плакал после и его к психиатру направили.
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2 час.

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