В Госдуме отчитали полицейского за насмешку над избитой детьми мигрантов девочкой

Депутат Государственной Думы РФ Анастасия Удальцова дала оценку пренебрежительному комментарию полковника полиции из Нижнего Тагила в Сети под новостью об избиении 11-летней девочки детьми из мигрантской семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии