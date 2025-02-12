Маск заявил о влиянии USAID на выборы

Влияние на выборы было одной из основных целей работы агентства по международному развитию США (USAID), заявил глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства США (DOGE) Илон Маск 12 февраля на выступлении перед журналистами в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом.
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