smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Неужели так трудно вычислить автора, написавшего про "6000 иностранных рабочих в 2025 г" и спросить его?В Череповец завез...
  • Maxim
    В КПК лучше вступить..Рабочая партия Но...
  • Maxim
    Давно пора пройтись по жэкам, в ГУЛАГ всех, в Заполярье..В Башкирии ФСБ вы...

Маск заявил о влиянии USAID на выборы

Маск заявил о влиянии USAID на выборы

Влияние на выборы было одной из основных целей работы агентства по международному развитию США (USAID), заявил глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства США (DOGE) Илон Маск 12 февраля на выступлении перед журналистами в Белом доме вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх