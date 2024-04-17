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Живица (Юрий Михайлов)

Живица (Юрий Михайлов)

Не нашел для тебя цветов – Не ушел насовсем мороз? Но зато из семи родников Я водицы тебе принес.   А у кедра я попросил Ветвь мохнатую и еще, Для здоровья и жизненных сил, Смолки, блещущей, точно шелк,   Что живицей народ зовет.

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