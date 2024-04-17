Живица (Юрий Михайлов)

Не нашел для тебя цветов – Не ушел насовсем мороз? Но зато из семи родников Я водицы тебе принес. А у кедра я попросил Ветвь мохнатую и еще, Для здоровья и жизненных сил, Смолки, блещущей, точно шелк, Что живицей народ зовет.