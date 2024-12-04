Дороги в регионах России отремонтируют и построят в рамках нацпроекта

Правительство России в рамках реализации проекта по развитию дорожной инфраструктуры в регионах до конца 2024 года выделит дополнительное финансирование на строительство и ремонт автомагистралей в субъектах РФ, а также искусственных дорожных сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии