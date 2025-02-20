В Нигерии взорвались две станции нефтеперекачки, число жертв неизвестно

Две нефтеперекачивающих станции, принадлежащие государственной Нигерийской национальной нефтяной компании, сгорели вблизи от главного экспортного нефтяного терминала Нигерии Бонни (штат Риверс) 20 февраля, сообщает газета The Guardian.
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