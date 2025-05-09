Особенности питания юного спортсмена

Информация и советы родителям, которые помогут обеспечить здоровое питание до, во время и после тренировок Правильное питание очень важно для детей и подростков, занимающихся спортом и другими физическими занятиями.
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