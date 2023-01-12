5 самых популярных и вкусных рецептов пирожков

5 самых популярных и вкусных рецептов пирожковедаЖареные или запеченные, горячие или холодные, сладкие или сытные мясные, - у каждого повара есть свой фирменный вариант пирожков с «проверенным» тестом, идеальной начинкой и преданными поклонниками.