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5 самых популярных и вкусных рецептов пирожков

5 самых популярных и вкусных рецептов пирожков

5 самых популярных и вкусных рецептов пирожковедаЖареные или запеченные, горячие или холодные, сладкие или сытные мясные, - у каждого повара есть свой фирменный вариант пирожков с «проверенным» тестом, идеальной начинкой и преданными поклонниками.

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