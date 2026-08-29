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Что происходит с курсом доллара и как действовать в сентябре

Что происходит с курсом доллара и как действовать в сентябре

Лето 2025 года оказалось для валютного рынка временем заметных перемен. Если в начале июня за доллар давали около 71,55 рубля, то к концу августа официальный курс, установленный Центробанком, поднялся до 83,28 рубля.

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